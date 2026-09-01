Zonguldak'ta 2026-2027 Adli Yılı Törenle Başladı, Başsavcı Kapağan'dan Adalet Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta 2026-2027 Adli Yılı Törenle Başladı, Başsavcı Kapağan'dan Adalet Vurgusu

Zonguldak\'ta 2026-2027 Adli Yılı Törenle Başladı, Başsavcı Kapağan\'dan Adalet Vurgusu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta adli yılın başlaması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, adaletin yalnızca mahkeme kararlarından ibaret olmadığını, vatandaşın devletine güvenmesinin önemli olduğunu vurguladı. Baro Başkanı Türker Kapkaç ise yeni hizmet binasının tadilatına başlanacağını ve meslek etkinliklerinin kendi binada yapılacağını açıkladı.

Zonguldak'ta 2026-2027 adli yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Zonguldak Valiliği önündeki törende, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı ve Zonguldak Barosu Başkanlığınca Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, yeni adli yılın ülkeye, yargı camiasına ve Zonguldak'a hayırlı olmasını diledi.

Kapağan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan savunmasında, 15 Temmuz darbe girişiminde ve maden kazalarında hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Adaletin yalnızca mahkemelerde verilen kararlardan ibaret olmadığını belirten Kapağan, "Adalet; vatandaşın devletine güvenmesidir. Hakkını ararken kendisini yalnız hissetmemesidir. Bir suçun karşılıksız kalmayacağını, masumun ise haksız yere cezalandırılmayacağını bilmesidir" dedi.

Yargı mensuplarının hukukun üstünlüğü, tarafsızlık, bağımsızlık, vicdani kanaat ve insan onuruna saygı ilkelerinden taviz vermeden görev yapması gerektiğini ifade eden Kapağan, yargılamaların daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

"Adalet sadece doğru değil, aynı zamanda zamanında da tecelli etmelidir"

Yargılamaların hızlandırılmasının adaletin niteliğinden taviz verilmesi anlamına gelmemesi gerektiğini vurgulayan Kapağan, şöyle konuştu:

"Adalet sadece doğru değil, aynı zamanda zamanında da tecelli etmelidir. Bizim hedefimiz hızlı yargılama ile adil yargılamayı aynı potada buluşturmaktır. Hız ile hakkaniyet arasında doğru dengeyi kurmak zorundayız."

Yeni adli yılın ülkeye ve hukuk camiasına hayırlı olmasını dileyen Zonguldak Barosu Başkanı Türker Kapkaç da "Adalet yalnızca mahkeme salonlarında verilen kararlardan ibaret değildir. Haksızlığa uğrayanın yanında durabilmek, güçsüzün sesini duyurabilmek ve hak arayan yurttaşın karşısına duvar değil, hukuk koyabilmektir. Adaletin olmadığı yerde devlet zayıflar, hukukun olmadığı yerde toplum yorulur, müdafinin sustuğu yerde ise hakikat eksik kalır" ifadelerine yer verdi.

Kapkaç, Zonguldak Barosu'nun uzun süredir gündeminde bulunan Baro Hizmet Binası'nın geçen adli yılda satın alındığını hatırlattı.

Bodrum katından terasına kadar 2 bin 450 metrekare alana sahip binada tadilat ve tefrişat çalışmalarının başlayacağını aktaran Kapkaç, çalışmaların tamamlanmasının ardından meslek içi eğitimlerin, toplantıların, genel kurulların ve sosyal etkinliklerin baronun kendi çatısı altında gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Başsavcı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta 2026-2027 Adli Yılı Törenle Başladı, Başsavcı Kapağan'dan Adalet Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
Ünlü sanatçının eski eşi hamile Haberi böyle duyurdu Ünlü sanatçının eski eşi hamile! Haberi böyle duyurdu
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

16:06
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı
15:56
Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
15:50
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
15:09
5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler Domateslerden yasaklı madde çıktı
5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler! Domateslerden yasaklı madde çıktı
15:04
İşte Özgür Özel’in “Hakkımı helal etmeyeceğim“ dediği 4 isim
İşte Özgür Özel'in "Hakkımı helal etmeyeceğim" dediği 4 isim
14:29
Mansur Yavaş harekete geçti Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3’e çıkabilir
Mansur Yavaş harekete geçti! Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3'e çıkabilir
14:27
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu! Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 16:25:44. #7.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta 2026-2027 Adli Yılı Törenle Başladı, Başsavcı Kapağan'dan Adalet Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement