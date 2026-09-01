Zonguldak\'ta 2026-2027 Adli Yılı Törenle Başladı, Başsavcı Kapağan\'dan Adalet Vurgusu

Zonguldak'ta 2026-2027 adli yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Zonguldak Valiliği önündeki törende, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı ve Zonguldak Barosu Başkanlığınca Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, yeni adli yılın ülkeye, yargı camiasına ve Zonguldak'a hayırlı olmasını diledi.

Kapağan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan savunmasında, 15 Temmuz darbe girişiminde ve maden kazalarında hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Adaletin yalnızca mahkemelerde verilen kararlardan ibaret olmadığını belirten Kapağan, "Adalet; vatandaşın devletine güvenmesidir. Hakkını ararken kendisini yalnız hissetmemesidir. Bir suçun karşılıksız kalmayacağını, masumun ise haksız yere cezalandırılmayacağını bilmesidir" dedi.

Yargı mensuplarının hukukun üstünlüğü, tarafsızlık, bağımsızlık, vicdani kanaat ve insan onuruna saygı ilkelerinden taviz vermeden görev yapması gerektiğini ifade eden Kapağan, yargılamaların daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

"Adalet sadece doğru değil, aynı zamanda zamanında da tecelli etmelidir"

Yargılamaların hızlandırılmasının adaletin niteliğinden taviz verilmesi anlamına gelmemesi gerektiğini vurgulayan Kapağan, şöyle konuştu:

"Adalet sadece doğru değil, aynı zamanda zamanında da tecelli etmelidir. Bizim hedefimiz hızlı yargılama ile adil yargılamayı aynı potada buluşturmaktır. Hız ile hakkaniyet arasında doğru dengeyi kurmak zorundayız."

Yeni adli yılın ülkeye ve hukuk camiasına hayırlı olmasını dileyen Zonguldak Barosu Başkanı Türker Kapkaç da "Adalet yalnızca mahkeme salonlarında verilen kararlardan ibaret değildir. Haksızlığa uğrayanın yanında durabilmek, güçsüzün sesini duyurabilmek ve hak arayan yurttaşın karşısına duvar değil, hukuk koyabilmektir. Adaletin olmadığı yerde devlet zayıflar, hukukun olmadığı yerde toplum yorulur, müdafinin sustuğu yerde ise hakikat eksik kalır" ifadelerine yer verdi.

Kapkaç, Zonguldak Barosu'nun uzun süredir gündeminde bulunan Baro Hizmet Binası'nın geçen adli yılda satın alındığını hatırlattı.

Bodrum katından terasına kadar 2 bin 450 metrekare alana sahip binada tadilat ve tefrişat çalışmalarının başlayacağını aktaran Kapkaç, çalışmaların tamamlanmasının ardından meslek içi eğitimlerin, toplantıların, genel kurulların ve sosyal etkinliklerin baronun kendi çatısı altında gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.