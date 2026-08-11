Zonguldak'ta Aileler Doğayla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta Aileler Doğayla Buluştu

Zonguldak\'ta Aileler Doğayla Buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta düzenlenen Aile Kampı Etkinlikleri'nde aileler doğayla iç içe unutulmaz anılar biriktirdi.

Türkiye genelinde 81 ilde aynı anda hayata geçirilen Aile Kampı Etkinlikleri kapsamında, Zonguldak'taki aileler Milli Egemenlik Tabiat Parkı'nda doğayla buluşarak unutulmaz anılar biriktirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü öncülüğünde 81 ilde eş zamanlı olarak organize edilen Aile Kampı Etkinlikleri, Zonguldak'ta da büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi. Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Milli Egemenlik Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, aileler doğanın kalbinde bir araya geldi.

Diğer tabiat parklarıyla aynı anda yapılan kamp etkinliğinde, katılımcılar doğayla iç içe vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Titizlikle yürütülen hazırlıkların ardından tabiatın eşsiz atmosferinde ağırlanan aileler, çadırlı kamp kurarak doğa yürüyüşleri yaptı. Gece sineması gibi çeşitli aktivitelerle renklenen organizasyonda çocuklar da birbirinden keyifli oyunlarla doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Kamp kültürünü deneyimlemek ve aile bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar hem doğayı keşfetti hem de hep birlikte öğrenerek keyifli zaman geçirdi. Yetkililer, doğanın ortak evimiz olduğunu vurgulayarak Zonguldak'taki ve Türkiye genelindeki binlerce ailenin "Doğada Birlikteyiz" sloganıyla ortak bir heyecanı paylaştığını belirtti.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Çevre, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Aileler Doğayla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze’de iki yaşlı Filistinli canlı kalkan yapılıp infaz edildi Gazze'de iki yaşlı Filistinli canlı kalkan yapılıp infaz edildi
Bitcoin ve altcoinler için kritik hafta: Gözler bu tarihlere çevrildi Bitcoin ve altcoinler için kritik hafta: Gözler bu tarihlere çevrildi
Yunanistan planı suya düştü Çete lideri kız arkadaşının yanında enselendi Yunanistan planı suya düştü! Çete lideri kız arkadaşının yanında enselendi
Çorum’da çift başlı kuzu doğdu, bir saat sonra öldü Çorum'da çift başlı kuzu doğdu, bir saat sonra öldü
Maaşına yüzde 550 zam Dünyada en çok kazanan Türk olacak Maaşına yüzde 550 zam! Dünyada en çok kazanan Türk olacak
İstanbul’a geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

12:17
Olay iddia Erdoğan, Cemil Tugay’ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz
Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay'ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz?
11:57
Lukaku Fenerbahçe’de İşte bonservisi
Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi
11:52
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün 34 kişi nikah şahidi oldu
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu
11:38
Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı
11:34
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya’nın son hali Kıyafet tercihi olay oldu
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali! Kıyafet tercihi olay oldu
11:19
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog Babacan’ın sözlerine Ala’dan “bambu ağacı“ yanıtı
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog! Babacan'ın sözlerine Ala'dan "bambu ağacı" yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 13:23:41. #7.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Aileler Doğayla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.