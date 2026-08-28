Zonguldak'ta Aniden Yağmur - Son Dakika
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Zonguldak'ta Aniden Yağmur

Zonguldak\'ta Aniden Yağmur
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Zonguldak'ta sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı, hava sıcaklığı düştü.

Zonguldak'ta vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Zonguldak'ta dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış bugün öğle saatlerinde kent merkezinde yeniden etkisini gösterdi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar işhanlarına ve dükkanlara sığındı.

Yağmurla birlikte hava sıcaklığı 22 derecelere kadar düştü. Yağışlı havanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Aniden Yağmur - Son Dakika

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