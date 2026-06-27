Zonguldak Genç Kızılay ekibi aşure gününü unutmadı.
Genç Kızılay İl Başkanlığı'na Tolgahan Köroğlu'nun gelmesiyle birlikte hareketlilik başladı. Genç Kızılay, dün Uzunmehmet Camii önünde aşure etkinliği düzenlendi. Gönüllü ekibi sıcak havaya rağmen vatandaşlara aşure ikramında bulunarak aşure gününü kutladı. Genç Kızılay ekininin bu anlamlı hareketi vatandaşlardan büyük takdir topladı. - ZONGULDAK
Son Dakika › Yerel › Zonguldak'ta Aşure Günü Kutlandı - Son Dakika
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