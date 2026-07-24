Zonguldak'ta Basın Bayramı Kutlaması - Son Dakika
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Zonguldak'ta Basın Bayramı Kutlaması

Zonguldak\'ta Basın Bayramı Kutlaması
24.07.2026 10:18
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Vali Hacıbektaşoğlu, gazetecilerin bayramını kutlayarak basının önemine değindi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, basının halkın doğru, tarafsız ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlayan en önemli kurumlardan biri olduğunu belirterek, görevini özveriyle sürdüren tüm basın mensuplarının bayramını kutladı.

Vali Hacıbektaşoğlu, mesajında 24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılmasının Türk basını açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Basın; halkın doğru, tarafsız ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlayan, kamuoyunun oluşmasına katkıda bulunan ve demokrasimizin güçlenmesinde önemli bir rol üstlenen temel kurumlardan biridir. Toplum adına gerçeğin peşinden giden, kamu yararını gözeterek görev yapan basın mensuplarımız, üstlendikleri sorumluluğu büyük bir özveriyle yerine getirmektedir.

24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılması, Türk basını açısından önemli bir dönüm noktası olmuş; özgür, tarafsız ve ilkeli haberciliğin gelişmesine katkı sağlamıştır. Bu anlamlı gün, basın özgürlüğünün, ifade hürriyetinin ve halkın haber alma hakkının demokratik toplum düzeni için taşıdığı değeri bir kez daha hatırlatmaktadır.

Doğruluk, tarafsızlık, etik değerlere bağlılık ve kamu yararını esas alan bir anlayışla görev yapan basın mensuplarımız; toplum ile kamu kurumları arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurarak ilimizin ve ülkemizin gelişimine önemli katkılar sunmaktadır. Zonguldak'ta görev yapan basın çalışanlarımız da her türlü şart altında fedakarca çalışarak halkımızın doğru bilgiye ulaşması için büyük gayret göstermektedir.

Basınımızın, meslek ilkelerine bağlı kalarak kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, doğru, güvenilir ve objektif habercilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceğine olan inancımız tamdır. Bu vesileyle, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nın basın mensuplarımızın çalışma şartlarının daha da iyileştirilmesine, basın özgürlüğünün güçlenmesine ve mesleğin saygınlığının artmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Zonguldak'ta görev yapan basın mensuplarımız olmak üzere, mesleğini büyük bir emek ve özveriyle sürdüren tüm gazetecilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, görevleri başında hayatını kaybeden basın emekçilerimizi rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarımıza sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum."

Kaynak: İHA

Zonguldak, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Basın Bayramı Kutlaması - Son Dakika

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