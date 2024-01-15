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Zonguldak'ta batan Kafkametler'in kayıp mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta batan Kafkametler'in kayıp mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor

Zonguldak'ta fırtına nedeniyle batan Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 58. günde de devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri deniz yüzeyinden ve karadan arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda enkaz kaldırma çalışmaları yapan firma da çalışmalarına devam ediyor.

Zonguldak\'ta batan Kafkametler\'in kayıp mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor
15.01.2024 - 13:04,  Güncelleme: 13:06
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Zonguldak'ta batan Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 58. günde de devam ediyor.

Kdz. Ereğli ilçesinde geçen 19 Kasım günü yaşanan fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarpan Türk Bayraklı Kafkametler adlı yük gemisi çarptıktan bir süre sonra battı. Geminin 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları ise 58. gününde de devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bot ile deniz yüzeyinden ve karadan da arama tarama çalışmaları devam ediyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun Gemisi ise yaptığı çalışmaların ardından Kdz. Ereğli Limanı'ndan ayrıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda batan Kafkametler'in enkazını kaldırma çalışmalarını yürüten firma da çalışmalarına devam ediyor.

öte yandan ikiye bölünerek karaya oturan Pallada isimli kuru yük gemisinin söküm çalışmaları da sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Zonguldak'ta batan Kafkametler'in kayıp mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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