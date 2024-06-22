Zonguldak\'ta Bayram Denetimleri Devam Ediyor

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Zonguldak'ta ekiplerin denetimleri aralıksız sürüyor.

Zonguldak Valiliği, dokuz günlük bayram tatili boyunca şehir genelinde güvenlik ve huzurun sağlanması için kapsamlı denetimler gerçekleştirildiğini belirtti. 21 Haziran 2024 tarihinde yapılan denetimlerde; 139 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 3 bin 904 kişi, 3 bin 326 araç denetlendi.

Denetimlerin kapsamı genişletilerek, özellikle bayram trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde ve tatilcilerin sıkça tercih ettiği güzergahlarda trafik kontrolleri sıklaştırıldı. Aynı zamanda, umuma açık alanlarda asayiş denetimleri yapılarak vatandaşların huzur içinde bayramlarını geçirmeleri amaçlandı. Valilikten yapılan açıklamada, "Bayram tatili boyunca güvenliğinizi sağlamak için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerimiz özveriyle gece gündüz görev başında" denildi. - ZONGULDAK