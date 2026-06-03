Zonguldak\'ta Çevre Haftası Değerlendirildi

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Çevre Haftası dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Zonguldak İl Müdürü Hasan Öztürk ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Çevre Haftası kapsamında il genelinde düzenlenecek etkinlikler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca çevrenin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar ile sürdürülebilir çevre anlayışının geliştirilmesine ilişkin faaliyetler ele alındı.

Çevre bilincinin artırılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması amacıyla yürütülen projelerin önemine dikkat çekildiği öğrenildi. - ZONGULDAK