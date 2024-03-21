Zonguldak'ta Cumhur İttifakı Üyeleri İftar Programında Buluştu - Son Dakika
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Zonguldak'ta Cumhur İttifakı Üyeleri İftar Programında Buluştu

Zonguldak\'ta Cumhur İttifakı Üyeleri İftar Programında Buluştu

Zonguldak'ta Cumhur İttifakı üyeleri, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, MHP MYK Üyesi Murat Kotra ve Türkiye Kamu-Sen yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Programda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

21.03.2024 14:18  Güncelleme: 14:29
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Zonguldak'ta Cumhur İttifakı üyeleri iftar programında bir araya geldi.

Cumhur İttifakı Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan tarafından düzenlenen iftar programına AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, MHP MYK Üyesi Murat Kotra, AK Parti ve MHP'li yöneticiler ile Türkiye Kamu-Sen yöneticileri katıldı. AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, iftara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan ayının manevi atmosferinde, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, Cumhur İttifakı çatısı altında gönül birlikteliğimizi sürdürdüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kıymetli mensuplarıyla Gönül Birliği İftar Buluşması'nda bir araya geldik. Cumhur İttifakımız, ülkemizin birlik ve beraberliği için önemli bir çatıdır. Hizmet anlayışımız hemşehrilerimize hizmet etmek üzere kuruludur. Cumhur İttifakımız ile birlikte eser ve hizmet şiarıyla şehrimizi büyütmeye, geliştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz. Bir olacağız, diri olacağız hep birlikte kazanacağız. Programı düzenleyen Belediye Başkanımız ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayımız Dr. Ömer Selim Alan'a ve katılım sağlayarak bizleri onurlandıran, MHP MYK Üyemiz Murat Kotra, MHP İl Başkanımız Mustafa Öztürk, MHP İlçe Başkanımız Çağatay İpekçi, Ülkü Ocakları İl Başkanımız Gökmen Karali, MHP'de 1995 yılından bu yana görev yapan İl Başkanları Mustafa Korkutan, Hamdi Ayan, Nihat Aygün, MHP Eski Merkez İlçe Başkanları Orhan Korkmaz, Niyazi Kıransoy, Süleyman Erbay, Ülkü Ocakları Eski İl Başkanları Saruhan Çınar, Kemal Yazıcı, Volkan Özmen, Akif Özayvaz, Recep Yavuz, Oğuzhan Yıldırım, Özgür Kurt, Türkiye Kamu-Sen Eski Başkanları Kadir Bacıoğlu, Mithat Bağcı, MHP 27. dönem Milletvekili Adayı Taner Kayı, Eski İl İlçe Ocak Yöneticileri, Türkiye Kamu-Sen Başkanı Şahin Ören ve Türk Kamu Sen'e bağlı Şube Başkanlarına teşekkür ediyorum. Birlikte yürüyecek çok yolumuz var. Birlik beraberliğimiz daim olsun inşallah. Allah sofralarımızdan bereketi, gönüllerimizden muhabbeti eksik etmesin. Cenab-ı Allah tuttuğumuz oruçlarla beraber ettiğimiz duaları kabul eylesin inşallah. " - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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