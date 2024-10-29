Zonguldak\'ta Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı Yürüyüşü

Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Fener Alayı yürüyüşü düzenlendi.
Zonguldak'ta bayram dolayısıyla Fener Alayı yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ve yüzlerce vatandaşlar katıldı. Vatandaşlar ellerinde meşaleler eşliğinde İstasyon Caddesi'nden başlayıp Valilik önüne kadar yürüdü. Yürüyüş kortejine Fener Anadolu Lisesi bando takımı da eşlik etti. - ZONGULDAK
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