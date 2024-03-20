Zonguldak\'ta Dernek Beyannameleri İçin Son Tarih Uyarısı

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Zonguldak İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, 2023 yılı dernek beyannamelerinin 30 Nisan 2024 tarihine kadar DERBİS üzerinden bildirilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 19. maddesine göre dernekler, yılsonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki amirliğe vermekle yükümlü olduklarına dikkat çekti.

30 Nisan 2024 tarihine kadar Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden derneklerin 2023 yılı beyannamelerini bildirmeleri gerektiği ifade edilerek şöyle denildi:

"Beyanname vermeyen veya kanunda belirtilen süre sona erdikten sonra bildirimde bulunan dernek yöneticileri, anılan kanunun 32'nci maddesi çerçevesinde 8.322,00 TL idari para cezası uygulamasıyla karşılaşacağından, ilimiz genelinde kurulu derneklerin 2023 Yılı Dernek Beyannamelerini, 30 Nisan 2024 tarihine kadar Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Yasal sürenin sonuna yaklaştıkça DERBİS sistemi üzerinde yoğunluk artacağından, aksaklıkların yaşanmaması için son günü beklemeksizin beyannamelerin bildirilmesi dernek yöneticilerinin menfaatine olacaktır." - ZONGULDAK