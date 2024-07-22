Zonguldak'ta Emekli Madenci Ressamın Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Emekli Madenci Ressamın Sergisi Açıldı

Zonguldak\'ta Emekli Madenci Ressamın Sergisi Açıldı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan emekli madenci Halit Kaya, yaklaşık 30 yıldır yaptığı yağlı boya resimlerinden oluşan sergi açtı. Sergide, ilçenin eski ve yeni halinden kesitler ve ilçe manzaraları yer aldı.

22.07.2024 16:32  Güncelleme: 16:34
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Zonguldak'ta yaklaşık 30 yıl önce madenden emekli olan ve yağlı boya resimler yapmaya başlayan Halit Kaya, yaşadığı Devrek ilçesinde resim sergisi açtı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Halit Kaya, emekli olduktan sonra çocukluğundan itibaren merak saldığı yağlı boya resimleri yapmaya başladı. Yaklaşık 30 yıldır ilçede bulunan yolları, ovaları ve tarihi sokakları ve madenci gibi konuları resimlerinde işleyen Devrekli Ressam Halit Kaya, yaptığı resimlerden sergi açtı. Devrek Kültür Evi'nde düzenlenen serginin açılışı Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Cinbir, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nergis Çelik, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr Avni Çelik, Müftüsü Murat Mutlu ve çok sayıda davetlinin katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Ressam Halit Kaya'nın 1 yıllık çalışmasının görücüye çıktığı sergide, Devrek ilçesinin eski ve yeni halinden kesitlerinin yanı sıra ilçe manzaraları yer aldı - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Emekli Madenci Ressamın Sergisi Açıldı - Son Dakika

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