Zonguldak'ta Engelliler Haftası Törenle Kutlandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Engelliler Haftası Törenle Kutlandı

Zonguldak\'ta Engelliler Haftası Törenle Kutlandı

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkalığı tarafından Engelliler haftası kapsamında Valilik önünde tören düzenlendi. Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Türkmen, Zonguldak Engelliler Derneği Başkanı Hüseyin Şirin, Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Özcan Albas ve öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri bando eşliğinden Madenci Anıtı'ndan Valilik önüne yürüdü.

10.05.2024 15:49  Güncelleme: 15:51
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Zonguldak'ta Engelliler Haftası törenle kutlandı.

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkalığı tarafından Engelliler haftası kapsamında Valilik önünde tören düzenlendi. Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Türkmen, Zonguldak Engelliler Derneği Başkanı Hüseyin Şirin, Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Özcan Albas ve öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri bando eşliğinden Madenci Anıtı'ndan Valilik önüne yürüdü.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Zonguldak Engelliler Derneği üyeleri çelenk bıraktı. Günün anlam ve önemi belirten konuşmayı yapan Hüseyin Şirin şöyle dedi:

"Engellilerin sorunlarını maalesef yine gündeme getirmek zorunda kalıyoruz. Bilindiği gibi engelli raporları, engellilerin yaşam haklarının kullanılması bakımından engelliler için hayati önem taşımaktadır. 2019 yılında yapılan son düzenleme ile engellilerin rapor alması ve engel oranları düşürüldü. Engelli olduğu halde yüzde 40 engel raporu almayan engelliler maalesef zor durumda kaldı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan sağlık uygulama tekniğinin son derece engelliler açısından büyük oluşturdu. Kronik hastalar, yaşlılar daha zor şartlarda hayat sürdürmek zorunda kaldı. Yararlanma hakları kısıtlanırken destek fiyatları maalesef enflasyon karşısında tamamen yok olmuş durumda. Bu açık biçimde engellilerin gerekçe duyduğum desteklere erişimini çok zor zorlamış durumdadır.2022 sayılı yasa ile verilmekte olan sosyal yardım tutarları da başta gıda olmak, enflasyon karşısında çok zayıflamış durumdadır. Birleşmiş Milletler artık temel bir ülkesine düşünen, insana yaraşır bir yaşam için gereken adımları mutlaka atılmalı ve engellilerin insan yaşama hakkı hayata geçirmelidir diyoruz. Hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Engelliler Haftası Törenle Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Engelliler Haftası Törenle Kutlandı - Son Dakika
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