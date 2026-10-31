Zonguldak'ta er ve erbaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta er ve erbaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

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Zonguldak\'ta er ve erbaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi
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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığında göreve başlayan er ve erbaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele ve ŞÖNİM hizmetleri hakkında eğitim verildi. Eğitimi Zonguldak Aile İl Müdürlüğü sosyal çalışmacısı verdi, şiddetle mücadelede izlenen süreçler anlatıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığında göreve başlayan yeni dönem er ve erbaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) hizmetleri hakkında eğitim verildi.

Zonguldak Aile İl Müdürlüğü Sosyal Çalışmacısı Kübra Tarı tarafından gerçekleştirilen eğitim programında, kadına yönelik şiddetle mücadelede izlenen süreçler ve ŞÖNİM tarafından sunulan hizmetler anlatıldı.

Eğitimde, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda farkındalık oluşturulması ve jandarma personelinin konuya ilişkin bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Program, er ve erbaşların bilgilendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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