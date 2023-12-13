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Zonguldak'ta fırtına sebebiyle parçalanan geminin mürettebatı defnedildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta fırtına sebebiyle parçalanan geminin mürettebatı defnedildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşanan fırtına sonucu kıyıya vuran Pallada gemisinin Ukraynalı mürettebatı, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Mürettebat, kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Zonguldak\'ta fırtına sebebiyle parçalanan geminin mürettebatı defnedildi
13.12.2023 - 19:01,  Güncelleme: 19:03
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tam fırtına sebebiyle parçalanarak kıyıya vuran Pallada gemisinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Ukraynalı mürettebatı, ilçedeki kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Geçen 19 Kasım'da Kdz. Ereğli'de yaşanan fırtına ve sel felaketinde Ereğli Limanı'nda ikiye bölünerek karaya oturan Pallada gemisinden kurtarıldıktan sonra kaldığı otelde kalp krizinden ölen Ukraynalı mürettebat Khalimonchuk Ihor, Kdz. Ereğli Belediyesi Belen Şehir Mezarlığı Kimsesizler Bölümü'ne defnedildi.

Ukrayna Konsolosluğuyla yapılan yazışmaların 15 günlük yasal süresinin dolmasıyla Ukraynalı mürettebatın naaşı, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla, Kaymakamlığın emri üzerine Kdz. Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nün ekiplerince Belen Şehir Mezarlığı Kimsesizler Bölümü'ne defnedildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Zonguldak'ta fırtına sebebiyle parçalanan geminin mürettebatı defnedildi - Son Dakika
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