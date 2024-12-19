Zonguldak'ta Gençlik Politika Çalıştayı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Gençlik Politika Çalıştayı

Zonguldak\'ta Gençlik Politika Çalıştayı

Gençler, geleceğe yönelik fikirlerini sunmak için Zonguldak'ta düzenlenen çalıştayda bir araya geldi.

19.12.2024 15:28
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Zonguldak'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik Politika Merkezi Vizyon Çalıştayı gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu çalıştayın açılış konuşmasını Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel yaptı. Yüksel, "Fikirlerinizi paylaşacaksınız. Geleceğe yönelik ne olmasını istiyorsanız, ülkenin geleceğinde neler yapılması yada sizin söz sahibi olurken hangi engellerin aşılmasını istiyorsanız bu platformda dile getirmeniz açık şekilde dile getirmeniz, fikirlerinizi tamamen özgün bir şekilde söylemeniz bizler için çok önemli" dedi.

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de "Bu önemli etkinlik, gençlerin toplumsal yapının her alanında etkin bireyler olarak yer almasını hedefleyen çok yönlü bir platformdur. Bu kapsamda bilim ve teknoloji, eğitim, sosyal kapsayıcılık, milli ve manevi değerler gibi 11 temel politika alanında yapılacak çalışmalar, gençlerimizin geleceğe emin adımlarla ilerlemeleri için çok değerli bir fırsattır. İçinde bulunduğumuz çağ, gençlerin yalnızca geleceğin liderleri değil, aynı zamanda bugünün de dinamik güçleri olduğunu her geçen gün daha fazla gözler önüne seriyor. Gençler sahip oldukları enerji, yenilikçi düşünce yapıları ve sorumluluk anlayışlarıyla toplumların gelişiminde başrol oynamaktadır. Bu nedenle gençlerimizin fikirlerine değer verilmeli ve onların katkılarıyla daha müreffeh bir yarın inşa edilmelidir" ifadelerine yer verdi.

"Gençlik Politika Belgesini birlikte hazırlıyoruz. Şimdi söz sizde sizde. Hayalleriniz, Fikirleriniz, Enerjiniz hepsi bu politika belgesinde hayat buluyor" mottosuyla düzenlenen Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı'nda gençler fikirlerini sunarak çalışmalara katkı sağlayacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Gençlik Politika Çalıştayı - Son Dakika

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