Zonguldak\'ta Hıdrellez Bahar Bayramı Kutlamaları

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ), Zonguldak İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde "Hıdrellez Bahar Bayramı" etkinliklerle kutlandı.

Farabi Kampüsü Spor Salonu önünde düzenlenen etkinliklere ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı R. Kemal Cangöz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Servet Karasu, Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Amele Birliği Başkanı Veli Köktürk, Meteoroloji Müdürü Arif Özkan Maraşlı, ZBEÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Zehra Safi Öz, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun, canlılığını koruyan en eski geleneklerden biri olan ve Türkiye ile Kuzey Makedonya ortaklığında Somut Olmayan Kültürel Miras olarak kayda geçirilen Hıdrellez'in hoşgörü, yardımlaşma ve doğa sevgisi gibi değerleri pekiştirmek için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

İl Kültür ve Turizm müdürünün konuşmasının ardından kürsüye çıkan ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Hıdırellez'in gelişinin bolluk ve bereketin habercisi olduğunu dile getirerek bu bayramın tüm dünyada barışın ve dostluğun hakim olduğu güzel günlere vesile olmasını temenni etti. Bahar Bayramının kadim Türk milletinin tarihinde dayanışmanın, kardeşliğin ve birliğin simgesi olduğunun altını çizen Rektör Özölçer, Türkiye'nin dört bir yanından yarınları için bir arada olan öğrencilerle bu bayramı kutlamanın memnuniyeti içinde olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından program Artvin yöresi halk oyunları gösterisi ile devam etti. Renki görüntülere sahne olan etkinlikte, Rektör Özölçer ve protokol üyeleri Hıdırellez ateşini yakarak üstünden atladı. Kemençe eşliğinde katılımcılarla horon tepilmesi, davul-zurna eşliğinde halay çekilmesi, köy seyirlik oyunu, Dedem Korkut hikayelerinden "Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek"in anlatımı, geleneksel Türk spor oyunlarından halat çekme ve çuval yarışması ile katılımcılara hem eğlenceli hem de kültürel açıdan zengin bir deneyim yaşatan program, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yarışmalar ile sona erdi. - ZONGULDAK