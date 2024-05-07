Zonguldak'ta Hıdrellez Bahar Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Zonguldak'ta Hıdrellez Bahar Bayramı Kutlamaları

Zonguldak\'ta Hıdrellez Bahar Bayramı Kutlamaları

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ), Zonguldak İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Hıdrellez Bahar Bayramı etkinlikleriyle kutlandı. Programda, geleneksel Türk oyunları ve yarışmalar düzenlendi.

07.05.2024 10:39  Güncelleme: 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ), Zonguldak İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde "Hıdrellez Bahar Bayramı" etkinliklerle kutlandı.

Farabi Kampüsü Spor Salonu önünde düzenlenen etkinliklere ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı R. Kemal Cangöz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Servet Karasu, Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Amele Birliği Başkanı Veli Köktürk, Meteoroloji Müdürü Arif Özkan Maraşlı, ZBEÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Zehra Safi Öz, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun, canlılığını koruyan en eski geleneklerden biri olan ve Türkiye ile Kuzey Makedonya ortaklığında Somut Olmayan Kültürel Miras olarak kayda geçirilen Hıdrellez'in hoşgörü, yardımlaşma ve doğa sevgisi gibi değerleri pekiştirmek için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

İl Kültür ve Turizm müdürünün konuşmasının ardından kürsüye çıkan ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Hıdırellez'in gelişinin bolluk ve bereketin habercisi olduğunu dile getirerek bu bayramın tüm dünyada barışın ve dostluğun hakim olduğu güzel günlere vesile olmasını temenni etti. Bahar Bayramının kadim Türk milletinin tarihinde dayanışmanın, kardeşliğin ve birliğin simgesi olduğunun altını çizen Rektör Özölçer, Türkiye'nin dört bir yanından yarınları için bir arada olan öğrencilerle bu bayramı kutlamanın memnuniyeti içinde olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından program Artvin yöresi halk oyunları gösterisi ile devam etti. Renki görüntülere sahne olan etkinlikte, Rektör Özölçer ve protokol üyeleri Hıdırellez ateşini yakarak üstünden atladı. Kemençe eşliğinde katılımcılarla horon tepilmesi, davul-zurna eşliğinde halay çekilmesi, köy seyirlik oyunu, Dedem Korkut hikayelerinden "Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek"in anlatımı, geleneksel Türk spor oyunlarından halat çekme ve çuval yarışması ile katılımcılara hem eğlenceli hem de kültürel açıdan zengin bir deneyim yaşatan program, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yarışmalar ile sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Bahar Bayramı, Hıdrellez, Zonguldak, Gençlik, Spor, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Hıdrellez Bahar Bayramı Kutlamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:33 Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma
11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
09:55 Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok
09:34 Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
11:42 Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın Basın Toplantısı Boş Salonda Gerçekleşti Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Basın Toplantısı Boş Salonda Gerçekleşti
11:18 Çin’deki hastanede bıçaklı saldırı: 10 ölü 23 yaralı Çin'deki hastanede bıçaklı saldırı: 10 ölü 23 yaralı
11:15 Konu: ByLock Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi’yi yine aynı yerden vurdu Konu: ByLock! Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi'yi yine aynı yerden vurdu
10:56 Promter’ı bozulan Bahçeli’nin zor anları Öylece kalakaldı Promter'ı bozulan Bahçeli'nin zor anları! Öylece kalakaldı
10:51 Milli Eğitim Bakanı Tekin’e tepkiler çığ gibi Mülakat ve kontenjan sayıları sonrası istifa çağrıları yapılıyor Milli Eğitim Bakanı Tekin'e tepkiler çığ gibi! Mülakat ve kontenjan sayıları sonrası istifa çağrıları yapılıyor
10:32 Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
10:23 Jorge Jesus, Al-Hilal’in galibiyet golünü atan Malcom’u sırtında taşıdı Jorge Jesus, Al-Hilal'in galibiyet golünü atan Malcom'u sırtında taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 11:48:52. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Hıdrellez Bahar Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement