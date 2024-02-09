Zonguldak\'ta ihtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı

Zonguldak'ta ihtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalyede dağıtıldı.
Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi'nde tekerlekli sandalye dağıtım töreni düzenlendi. Özel şirketin sponsorluğunda Sakatlar Derneği'ne yapılan 15 adet tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibi engellilere törenle dağıtıldı.
Törene katılan davetleri ayrıca firma yetkilisi tarafından pizza ikram edildi. Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Hüseyin Şirin yaptığı açıklamada ilgili firmaya teşekkür ederek şunlar söyledi:
"Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi olarak bilindiği gibi yıllardır ilimizde ihtiyaç sahibi engellilerin tekerlekli sandalye temini için büyük mücadele veriyoruz. Bugüne kadar da çok büyük katkılarla bu ihtiyaç sahiplerini mutlu etmiş durumdayız. Bugün de yine şehrimizin değerli esnafları, pizza sahibi kuruluşun bizlere teklif ettiği 15 adet tekerlekli sandalye bağışı ve davetlilere pizza ikramı programını seve seve kabul ettik. Kendilerine bu konuda tüm engelli camiası adına tekrar büyük teşekkür ediyorum. Buradan tekrar bütün iş adamları, kamu kurumları ve hayırseverlere de sesleniyorum. 15 tane tekerlekli sandalye bizim için bütün ihtiyaçları karşılamamıza yeterli değil. Şu anda da en az 50'nin üzerinde talep var. Onun için ben tüm hayırsever vatandaşlarımızdan ve kamu kurumu kuruluşlarımızdan desteğin devam etmesini talep ediyorum. Tekrar tüm camiam adına, engelli camiası adına derneğimin ve yönetim kurulum adına değerli kuruluşa büyük sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz." - ZONGULDAK
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Erkal Sonel ile Ankara'da bir pavyona giden Tuğba Ekinci, O Şimdi Asker şarkısını söyleyerek kalça dansı yaptı.
Son Dakika › Yerel › Zonguldak'ta ihtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?