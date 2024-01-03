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Zonguldak'ta İnsanlık İçin Elden Ele Derneği 2023 yılında 700 kişiye umut oldu - Son Dakika
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Zonguldak'ta İnsanlık İçin Elden Ele Derneği 2023 yılında 700 kişiye umut oldu

Zonguldak'ta 7 kadın gönüllü tarafından kurulan İnsanlık İçin Elden Ele Derneği, 2023 yılında yaklaşık 700 kişiye umut oldu. Gıda, kıyafet, ayakkabı gibi ihtiyaçlara cevap veren dernek, aynı zamanda köy okullarında okuyan çocuklara da destek sağladı. Dernek başkanı Bilgin Bayat, derneğin çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve tüm gönüllülere teşekkür etti.

Zonguldak\'ta İnsanlık İçin Elden Ele Derneği 2023 yılında 700 kişiye umut oldu
03.01.2024 - 12:27,
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Zonguldak'ta 7 kadın gönüllü tarafından kurulan ve başkanlığını Bilgin Bayat'ın yaptığı İnsanlık İçin Elden Ele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2023 yılında yaklaşık 700 kişiye umut oldu.

Gıda, kıyafet, ayakkabı, eşya başta olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşların tüm taleplerine imkanlar ölçüsünde cevap veren dernek Zonguldak'ın yanı sıra yurdun çeşitli yerlerinde köy okullarında okuyan çocuklara da destek vererek gönüllere girmeyi başardılar. İnsanlık İçin Elden Ele Derneği Başkanı Bilgin Bayat 2023 yılı çalışmaları ve genel çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Bilgin Bayat şöyle dedi:

"Kurulalı yaklaşık 2 yıl olmasına rağmen çok faal bir şekilde çalışıyoruz. Dernek yerimiz her gün onlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Hem bağış yapmak isteyenler, hem de yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız kapımızı çalıyorlar. 2023 yılında gerçekten ihtiyaç sahibi olan ve kapımızı çalan hiç kimseyi geri çevirmedik. Kimi zaman bağışlardan karşıladığımız ihtiyaçları, kimi zamanda bağışçı ve ihtiyaç sahiplerini bir araya getirdik. 2023 yılında yaklaşık 700 kişiye destek verdik veya verilmesine vesile olduk. Özellikle çocuklar bizim hassas noktamız. Ayakkabısı botu olmayan, montu olmayan çocuk kalmasın diye mücadele diyoruz. Zonguldak'ın yanı sıra il dışında çocuklarımıza da destek veriyoruz. Son olarak Ağrı'nın Tutak İlçesinde Dayıpınar Köyünde okuyan çocuklarımıza bot ve mont desteği verdik ve burada bir kütüphane oluşturduk. Ağrıda ki bu etkinliğimizde de yine İstanbul'dan bir derneğimiz bize destek verdi. Bize gelen ihtiyaç sahiplerinin durumları konusunda özellikle muhtarlarımızla sürekli diyalog halindeyiz. Yine onların bize yönlendirdikleri kişilere destek veriyoruz. Belediyelerimiz ve sosyal yardımlaşma vakfımız ile de sürekli diyalog halindeyiz. Dernek olarak her türlü yeniliği takip ediyoruz. Banka hesaplarımıza gelen bağışlar yanında, Dernekler sisteminin E Alındı makbuz sitemini kullanarak bize bağış yapan hayırseverlerin anında makbuzunu mobil sistem üzerinden kesip cep telefonlarına gönderiyoruz. Hem bağışçılarımız ile ilgili hem de yardım yaptığımız kişiler ile ilgili oluşturduğumuz veri tabanı sayesinde yardımlarımızın herkese sağlıklı ve en hızlı şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. Bu hayırlı işlerin yapımında başta yönetim kurulu üyelerim Gülden Eryiğit, Canan Karalar, Sema Velioğlu, Dilek Akdoğan, Hacer Pirecioğlu ve Tuğçe Turgut olmak üzere tüm gönüllülerimize sonsuz teşekkürler ediyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta İnsanlık İçin Elden Ele Derneği 2023 yılında 700 kişiye umut oldu - Son Dakika


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