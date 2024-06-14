Zonguldak'ta Jandarma Haftası kutlandı

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Zonguldak'ta Jandarma Teşkilatının 185'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

Valilik önündeki törene, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Vali Yardımcıları Turgut Subaşı, Mehmet Türk, Yıldırım Uçar, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Zonguldek Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Baro Başkanı Av. Türker Kapkaç, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Devrim Dural, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mustafa Öztürk, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Jandarma mensupları katıldı.

Tören saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Cezmi Yalınkılıç Atatürk anıtına çelenk koydu.

Program son bölümünde ise İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Cezmi Yalınkılıç günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Yalınkılıç yaptığı konuşmada şu ifadede yer verdi;

"Bugün, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz jandarma teşkilatının kuruluşunun 185. Yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içindeyiz.Başarılarla dolu 185 yıllık köklü bir tarihe sahip olan jandarma genel komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma genel komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız.Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında; gece- gündüz, sıcak-soğuk, yağmur-çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir.Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeli ile jandarma; üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkatle, birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımı ile her zaman milletinin yanında yer almıştır ve almaya da devam edecektir.

Jandarma; üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücü ile kutsal vatan topraklarımız üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olmuştur.Kahramanca, canı pahasına her türlü zor koşullarda en zor arazi kesimlerinde teröristle mücadele harekatı icra eden jandarma, emniyet teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içinde bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır.Jandarma genel komutanlığının tüm personeli görevlerini icra ederken ve hizmetleri yürütürken her zaman ve her yerde yürürlükteki kanunları ve nizamları kendisine rehber almakta ve her türlü çözüm ve tedbiri hukuk düzeni içinde aramaktadır.Yurdumuzun her köşesinde, halkla iç içe olarak büyük bir özveri ve heyecanla görev yapan ve devletin halka açılan penceresi konumunda olan jandarma;- Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında, hukuk devletinin kurallarına uygun, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine saygılı, halkın memnuniyetini sağlayacak şekilde güvenlik hizmeti sunmayı benimseyen ve halkımızla bütünleşmiş,- Modern teknolojinin bütün imkanlarını etkinlikle kullanabilen, milli, ahlaki ve mesleki değerlerle yetişmiş personeliyle üstün bir vazife anlayışı, büyük bir sorumluluk duygusu ve özveriyle verilen tüm görevleri yerine getirme gayret, azim ve inancı içerisindedir.Bu anlamlı gün vesilesiyle, jandarma teşkilatının ulaştığı bugünkü onurlu seviyede emek, gayret ve alın terleri bulunan saygıdeğer komutanlarımıza ve değerli mensuplarımıza müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim. Bizlere bırakılan bu güçlü ve değerli mirastan dolayı jandarma teşkilatı onları daima minnetle anacaktır.Jandarma teşkilatının 185. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzereUlusumuzun birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anar, jandarma teşkilatının fedakar personel ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim.185 yıldır ulusuna ve ülkesine hiçbir karşılık beklemeksizin fedakarca ve kahramanca hizmet eden; tarihi şan, şeref ve üstün başarılarla dolu, kanun ordusu jandarma genel komutanlığının tüm personeli adına, bu mutlu günümüze teşriflerinizden dolayı en derin saygılarımı sunarım."

Tören halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK