Zonguldak\'ta Kan Bağışı Rekoru

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay işbirliğiyle il genelindeki okullarda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında tarihi bir rekor kırılarak toplam bin 803 ünite kan toplandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Maarifin Kalbi Kan Bağışında Atıyor" sloganıyla hayata geçirilen ve toplumsal dayanışmayı artırmayı hedefleyen kampanyaya öğretmenler, veliler ve gönüllüler büyük ilgi gösterdi. Kampanya kapsamında 41 eğitim kurumunda bin 803 kan bağışı yapıldı. Etkinliğin plaket töreni ise Üzülmez İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Etkinlik; saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, şiir dinletisi ve koronun seslendirdiği Kızılay temalı şarkılarla başladı.

Programda ulaşılan rekor sayıya dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, şu ifadeleri kullandı:

"Zonguldak genelinde büyük bir seferberlik başlattık. İlimizdeki tüm okullarımız kampanyamıza destek vermiş oldular. 41 merkez okulumuzda öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin, hatta öğrencilerimizin rehberliği ve yönlendirilmesinde toplam 1803 ünite kana ulaşmış olduk. Bu oran Zonguldak'ta bu zamana kadar ulaşılmış en yüksek rakam. Bu çalışmada da 540 yeni gönüllü kan bağışçımız olmuş oldu. Bundan da ziyadesiyle memnun olduk. Bu programın bizler için farklı bir anlamı da var. Doğa ile hayatı bir araya katan bir çalışma yürütmek istedik. Nasıl her bir ünite kan 3 hayata can oluyorsa, diktiğimiz fidanlar da umut olsun diye fidan dikimi gerçekleştirmiş olduk."

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi Başkanı Kürşat Yağız ise Kızılay'ın tanıtım faaliyetlerine vurgu yaparak, "Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz kan bağışı kampanyasında 1803 adet kan bağışı oldu. Bugün ödül törenini yaptık. Çocuklarımızla kutlamak istedik. Türk Kızılayı'nı daha iyi tanıtabilmek adına kurtarma ekipleri araçlarımız, kan araçlarımız, ikram araçlarımız çeşitli etkinlikler olacak" dedi.

Konuşmaların ardından okul müdürlerine plaketleri takdim edildi. Etkinlik, "Bir Kan Üç Fidan" uygulaması kapsamında toplanan bin 803 ünite kan karşılığında doğaya kazandırılan 5 bin 409 fidanın dikim töreni ile sona erdi. - ZONGULDAK