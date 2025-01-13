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Zonguldak'ta Kapsamlı Denetimler

Zonguldak\'ta Kapsamlı Denetimler

Zonguldak'ta 6-12 Ocak arasında yapılan denetimlerde birçok uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

13.01.2025 13:01
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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, 6-12 Ocak 2025 tarihleri arasında kapsamlı uygulama ve denetimler gerçekleştirdi.

Zonguldak Valiliği, emniyet ve jandarma ekiplerince denetimleri kamuoyu ile paylaştı. Hapis cezasına göre aranan şüphelilerle ilgili yapılan denetimlerde 5 yıla kadar 14 şahıs, 5 ila 10 yıl arası 2 şahıs, 10 yıl üzeri 4 şahıs, ifade için aranan 53 şahıs yakalandı.

Maden ocaklarıyla ilgili yapılan denetimlerde 6 ocak denetlendi. Ekiplere 2 ihbar yapılırken 6 ocak imha edildi. 70 metre ray, 1 adet vagon, 1 adet vinç, 1 adet hava kompresörü ekiplerce ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadelede 11 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 305 gram bonzai, 34,97 gram metamfetamin, 2 adet satışa hazır metamfetamin, 549,03 gram sentetik kannabinoid, 232 adet sentetik ecza, 29,32 gram esrar, 100 ml kimyasal madde, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Okul ve çevresinde yapılan denetimlerde ise 146 okul denetlenirken 937 kişi sorgulandı. 62 metruk bina ile 154 umuma açık yer, 646 servis denetlendi.

Trafik denetimlerinde ise 619 uygulama yapıldı. 12 bin 836 araç ile 9 bin 143 kişi denetlendi.

Düzensiz göçe ilişkin yapılan çalışmalarda 15 uygulama yapılırken 320 kişi sorgulandı. 50 yabancı uyruklu şahıs sorgulanırken 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Denetimlerde 2 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Kapsamlı Denetimler - Son Dakika

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