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Zonguldak'ta Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini göstererek devam ediyor. Kar yağışından etkilenen köylerden biri olan Karapınar köyünde kartpostallık görüntüler oluştu. Karın boyu 20 cm'ye ulaşırken hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düştü.

Zonguldak\'ta Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor
27.01.2024 - 16:11,  Güncelleme: 16:13
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Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini göstererek devam ediyor.

Kar yağışından etkilenen köylerinden biride Merkez'e bağlı Karapınar köyü oldu. Kar yağışının ardından köyde kartpostallık görüntüler oluştu. Köyde karın boyu 20 cm ulaşırken hava sıcaklığı ise 1 derecelere kadar düştü. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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