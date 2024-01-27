Zonguldak\'ta Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

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Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu•
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Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini göstererek devam ediyor.
Kar yağışından etkilenen köylerinden biride Merkez'e bağlı Karapınar köyü oldu. Kar yağışının ardından köyde kartpostallık görüntüler oluştu. Köyde karın boyu 20 cm ulaşırken hava sıcaklığı ise 1 derecelere kadar düştü. - ZONGULDAK
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