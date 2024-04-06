Zonguldak\'ın Ereğli ilçesinde yüklenici firma işçileri maaşlarını alamadıkları için iş bıraktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kaymakamlık binasının inşaatında çalışan yüklenici firmanın 25 işçisi, iki aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.
Karadeniz Ereğli ilçesinde TOKİ tarafından yapımı devam eden Kaymakamlık binasının inşaatını yapan yüklenici firmanın 25 işçisi, iki aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle şantiyenin önüne "Burada grev var" yazısı astı.
2023 yılının Temmuz ayından bu yana inşaatta çalıştıklarını söyleyen işçi Fikret Lafçı, maaşlarını gecikmeli aldıklarını son iki aydan bu yana da maaş alamadıklarını öne sürdü. Bayram öncesi çocuklarına alışveriş yapamadığını söyleyen Lafçı, "Biz 2023'ün 7 ayından beri burada çalışıyoruz. Yaz kış demeden bütün maaşlarımız hep aksamalı geldi. Ama artık bizimde gücümüz kalmadı. Son 2 aydır maaş alamıyoruz. Bize dediler ki 'Cuma günü maaşınız yatacak.' Dün maaş yatmadı, burada söz verildiği zaman gece 12'de bile paramızın yattığını biliyoruz. Bayram geldi, cebimde 20 TL para var. Ben bununla nasıl bayram yapayım. Emeğimizi istiyoruz. Çocuğumuza alışveriş yapacak paramız yok. Paramızı alamadık köyümüze gidemedik. Para peşine düştük. 8 aydır buradayız, hep aksadı. Ama 2 aydır hiç verilmiyor. Şantiye şefimiz bir gün öncesinden kaçtı gitti. Buraya masum birini bıraktılar, gittiler. Paramızı almadan buradan gitmeyi düşünmüyoruz" dedi. - ZONGULDAK
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında 28 Mart Perşembe günü Bursa'da miting düzenleyecek. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhurbaşkanının Bursa'ya gelmesinin önemini vurgulayarak, tüm vatandaşları mitinge davet etti.
31 Mart'ta yapılacak seçimlerle ilgili İstanbul'da asılan afişler gündem oldu. Afişlerde CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yanında ''Seni sırtından hançerleyenlere oy yok'' ifadesi yer aldı. Afişlerin altında ''Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'' yazarken konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Obilet'in verilerine göre, yerel seçimler nedeniyle vatandaşlar memleketlerine oy kullanmak için seyahat etti. En yoğun seyahat hareketliliği Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaşandı. Oy kullanmak için dönen vatandaşlar genellikle otobüs ve uçakla seyahat etti. Online bilet satışlarında en çok artış olan iller ise Siirt, Ağrı, Batman, Mardin, Muş, Kars, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat oldu.
Çin'in Pakistan Büyükelçiliği, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen terör saldırısında 5 Çin vatandaşı ile bir Pakistanlının hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırı, Çin'in inşa ettiği Dasu Hidroelektrik Projesi'ne ait bir araca yapıldı. Çin Büyükelçiliği, saldırı sonrası Pakistan ile birlikte çalıştıklarını belirtti ve güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti. Seçer, gelecek dönemde hayata geçirecekleri projeleri anlattı ve yerel seçimlere ilişkin konuştu.
Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, Kayı Mahallesi seçim ofisinde dava arkadaşlarıyla coşkulu bir buluşma gerçekleştirdi. Buluşmada, Oğuz'a büyük bir destek verildiği görüldü. Oğuz, konuşmasında vatan, millet ve memleket sevgisi üzerine vurgu yaparak, seçime güçlü bir şekilde hazır olduklarını belirtti. Ayrıca, Cumhur İttifakı'nın önemine değinen diğer parti temsilcileri de birlik ve beraberlik mesajları verdi.
289 metrelik Dali adlı konteyner gemisi, Baltimore limanından Sri Lanka'ya doğru yolculuk yaparken güç kaybı yaşayarak Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptı. Köprüde çalışan 6 işçi kayboldu ve gemi köprüyü yıkarak nehrin sularına döküldü. Baltimore Limanı'nın önemli bir etkilenme riski olduğu belirtiliyor.
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