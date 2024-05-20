Zonguldak\'ta Kore Gazisi Hasan Yılmaz\'ın cenazesi toprağa verildi

Yerel

Zonguldak'ta yaşlılığa bağlı hayatını kaybeden Kore Gazisi Hasan Yılmaz Beycuma beldesinde toprağa verildi.

Beycuma beldesinde yaşayan Kore Gazisi Hasan Yılmaz, yaşlılığa bağlı olarak 94 yaşında hayatını kaybetti. Yılmaz için beldedeki Merkez Camii de cenaze töreni düzenlendi. Askerlerin omuzlarında cami avlusuna getirilen Yılmaz'ın cenaze namazını İl Müftüsü Aşır Durgun kıldırdı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri de cenaze törenine katıldı. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Hasan Yılmaz'ın cenazesi beldedeki aile mezarlığında toprağa verildi. - ZONGULDAK