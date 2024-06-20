Zonguldak'ta Kore gazisi Hüseyin Bayraktasma için askeri tören düzenlendi

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Zonguldak'ta 94 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Bayraktasma, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Bayraktasma için askeri tören düzenlendi.

Kore Savaşı'nda görev yapan gazi Hüseyin Bayraktasma, yaşlılığa bağlı olarak 94 yaşında hayatını kaybetti. Beş çocuk babası Bayraktasma için ikindi namazını müteakiben Uzunmehmet Camii avlusunda askeri tören düzenlendi. Törene Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Personel Binbaşı Ayhan Kafalı, Zonguldak Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Murat Apaydın, Gaziler Derneği Başkanı Necmettin Çantaş ve sevenleri katıldı. Bayraktasma'nın cenazesi, Asri Mezarlığı'ndaki gaziler mezarlığında toprağa verildi. - ZONGULDAK