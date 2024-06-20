Zonguldak'ta Kore gazisi Hüseyin Bayraktasma için askeri tören düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Zonguldak'ta Kore gazisi Hüseyin Bayraktasma için askeri tören düzenlendi

Zonguldak'ta 94 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Bayraktasma, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Bayraktasma için ikindi namazını müteakiben Uzunmehmet Camii avlusunda askeri tören düzenlendi. Törene Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Personel Binbaşı Ayhan Kafalı, Zonguldak Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Murat Apaydın, Gaziler Derneği Başkanı Necmettin Çantaş ve sevenleri katıldı. Bayraktasma'nın cenazesi, Asri Mezarlığı'ndaki gaziler mezarlığında toprağa verildi.

20.06.2024 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta 94 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Bayraktasma, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Bayraktasma için askeri tören düzenlendi.

Kore Savaşı'nda görev yapan gazi Hüseyin Bayraktasma, yaşlılığa bağlı olarak 94 yaşında hayatını kaybetti. Beş çocuk babası Bayraktasma için ikindi namazını müteakiben Uzunmehmet Camii avlusunda askeri tören düzenlendi. Törene Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Personel Binbaşı Ayhan Kafalı, Zonguldak Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Murat Apaydın, Gaziler Derneği Başkanı Necmettin Çantaş ve sevenleri katıldı. Bayraktasma'nın cenazesi, Asri Mezarlığı'ndaki gaziler mezarlığında toprağa verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Osman Hacıbektaşoğlu, Murat Apaydın, Selçuk Yılmaz, Niyazi Uğur, Karadeniz, Zonguldak, Jandarma, Albay, Kore, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Kore gazisi Hüseyin Bayraktasma için askeri tören düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:05 CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki gerilim tırmanıyor: Mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun, haddini bil CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki gerilim tırmanıyor: Mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun, haddini bil
17:06 Sinan Ateş cinayetinin kilit isminin, suikasttan önce ve sonra üst düzey polisle görüştüğü ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinin kilit isminin, suikasttan önce ve sonra üst düzey polisle görüştüğü ortaya çıktı
16:46 Akaryakıta yapılacak zamlar ertelendi Akaryakıta yapılacak zamlar ertelendi
16:11 Sırbistan, EURO 2024’ten çekilme tehdidinde bulundu Sırbistan, EURO 2024'ten çekilme tehdidinde bulundu
14:50 Hedef aldıkları dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde suya gömdüler Hedef aldıkları dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde suya gömdüler
18:01 Son saniyede gelen hayat öpücüğü Slovenya ve Sırbistan 1-1 berabere kaldı Son saniyede gelen hayat öpücüğü! Slovenya ve Sırbistan 1-1 berabere kaldı
17:41 Batshuayi takımdan ayrılıyor mu Acun Ilıcalı tartışmalara son noktayı koydu Batshuayi takımdan ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı tartışmalara son noktayı koydu
16:42 Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı
16:08 Termometreler 52 dereceyi gösterdi Serinlemek isteyenler her yolu deniyor Termometreler 52 dereceyi gösterdi! Serinlemek isteyenler her yolu deniyor
15:50 Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu
15:47 Uşak’ta 40 saatte kontrol altına alınan yangının verdiği zarar havadan görüntülendi Uşak'ta 40 saatte kontrol altına alınan yangının verdiği zarar havadan görüntülendi
15:20 Yapılan yorumları görmeniz lazım Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı Yapılan yorumları görmeniz lazım! Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı
14:50 Özel’in “Belediyelerimizde akraba ataması yok“ sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor Özel'in "Belediyelerimizde akraba ataması yok" sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor
14:49 Nuri Şahin, Fener’in bel kemiğini istiyor: Bana onu alın Nuri Şahin, Fener'in bel kemiğini istiyor: Bana onu alın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 18:43:49. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Kore gazisi Hüseyin Bayraktasma için askeri tören düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement