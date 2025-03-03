Zonguldak'ta Maden Faciasında Hayatını Kaybeden İşçiler Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Zonguldak'ta Maden Faciasında Hayatını Kaybeden İşçiler Anıldı

Zonguldak\'ta Maden Faciasında Hayatını Kaybeden İşçiler Anıldı

Zonguldak'ta 1992 yılında meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisi, düzenlenen törende yapılan dualarla anıldı. Törneye katılan madenciler, işlerine geri döndü.

03.03.2025 08:39  Güncelleme: 08:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta 3 Mart 1992 tarihindeki maden faciasında hayatını kaybeden maden işçileri, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde yapılan törende Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından yapılan dualarla anıldı.

16 yıllık maden işçisi Özgür Sepetçi, "263 maden işçimizi anıyoruz, Allah rahmet eylesin. Her sene olduğu gibi dualarımızı yapacağız. Yine işimizin başındayız. Devletimize her zaman katkıda bulunacağız. Ben de 16 yıllık madenciyim. Devlet izin verdiği müddetçe kömür çıkartmaya devam edeceğiz. Mübarek Ramazan ayındayız. Allah niyetlerimizi kabul etsin. Dualarımız inşallah arşa ulaşır. Açıkçası bizim için dua ile mücadele etmek zor değil. Zoru başarıyoruz, imkansız biraz zaman alıyor. Artık ellerimiz ve vücutlarımız alıştı. Zor gelmiyor" diye konuştu.

Törene; Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, siyasi parti ve sendika temsilcileri, belediye başkanları ve madenciler katıldı.

İşçiler duaların ardından çalışmak için yerin metrelerce altına indi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, zonguldak, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Maden, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Maden Faciasında Hayatını Kaybeden İşçiler Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:07 Beykoz Belediyesi’ndeki skandalda yeni perde Beykoz Belediyesi'ndeki skandalda yeni perde
15:29 Bilirkişiyi davasında 5 gazeteciye beraat Bilirkişiyi davasında 5 gazeteciye beraat
14:32 Cenazeye damga vuran kare Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
14:21 Arap Birliği’nden Trump’ı küplere bindirecek Gazze anlaşması Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
22:41 Öcalan, Bahçeli’nin ’Meclis’e gelsin’ çağrısına ’İşini güçleştirmeyelim’ diyerek reddetmiş Öcalan, Bahçeli'nin 'Meclis'e gelsin' çağrısına 'İşini güçleştirmeyelim' diyerek reddetmiş
22:29 Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu? İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları
22:14 Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe’den akıllara durgunluk veren transfer hamlesi Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe'den akıllara durgunluk veren transfer hamlesi
22:01 İşte Selahattin Demirtaş’ın hastaneden görüntüsü İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden görüntüsü
21:51 Bayern Münih, Sacha Boey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor Bayern Münih, Sacha Boey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor
21:44 İmralı heyeti, Adnan Menderes’i mezarında ziyaret etmiş İmralı heyeti, Adnan Menderes'i mezarında ziyaret etmiş
21:17 Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz
21:03 İftara yemek yetiştirmeye çalışırken canından oluyordu İftara yemek yetiştirmeye çalışırken canından oluyordu
20:57 Galatasaray’a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 16:30:07. #7.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Maden Faciasında Hayatını Kaybeden İşçiler Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.