Zonguldak'ta Maden Kurtarma Tatbikatı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Maden Kurtarma Tatbikatı

Zonguldak\'ta Maden Kurtarma Tatbikatı

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan 8 madenci, maden kurtarma yarışması öncesi AFAD ile ortaklaşa tatbikat düzenledi. Tatbikatta bir görevli, rol gereği tepki göstererek ekiplere zorluk yaşattı. Ancak ekipler başarılı bir şekilde kriz yönetimi yaparak yaralıyı kurtardı.

11.09.2024 14:44
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Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan 8 madenci; 17 Eylül'de katılacakları maden kurtarma yarışması öncesi AFAD ile ortaklaşa tatbikat düzenledi. Tatbikatta bir görevli; rol gereği yakının enkaz altında kaldığını söyleyerek ekiplere tepki gösterdi. Kriz yönetimini başarıyla sağlayan ekipler, binanın çatısından girerek yaralıyı kurtardı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde 17 Eylül günü 3. Maden Kurtarma Yarışması gerçekleştirilecek. Yarışmaya Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan 8 maden işçisi katılacak. Yarışma maden, deprem, araç kazası, ilk yardım ve yangın söndürme dallarında gerçekleştirilecek. 6 Şubat depremi sonrası gösterdikleri büyük fedakarlıklarla kamuoyunda geniş yer bulan maden işçileri, yarışma öncesi AFAD ile birlikte eğitim tatbikatı gerçekleştirildi.

Maden işçileri; AFAD Zonguldak İl Müdürlüğü'nde görevli personeller tarafından deprem sonrası enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının uygulamalı ve teknik eğitimini aldı.

Tatbikattan habersiz rol gereği ekiplere "Çalışsanıza" diye tepki gösterdi

Tatbikat sırasında ilginç anlar da yaşandı. Bir AFAD personeli kurtarma çalışmasına başlayan ekiplere tatbikattan habersiz rol gereği tepki gösterdi. Madenciler; yaşanan durumdan haberleri olmasa da kriz yönetimin başarıyla gerçekleştirdi. Olay yerine emniyet şeridi çeken maden işçileri, rol gereği alana giren AFAD personelini şeridin dışına çıkarttı.

Tatbikatta yer alan arama kurtarma takımının amiri maden teknikeri Cenk Çelikel, "Yarışma öncesi AFAD ile yaptığımız ortaklaşa çalışma sonucu tatbikat gerçekleştirdik. Hem bilgi birikimimizi hem de onların teknik bilgilerini birleştirerek ülkemiz için güzel bir çalışma oldu. Yarışmada da inşallah çalışmayı en iyi şekilde yapıp güzel bir sonuç getireceğiz" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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