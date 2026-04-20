Zonguldak\'ta Okul Güvenliği Artırıldı

20.04.2026 10:02
Zonguldak'ta polis kontrolünde okul girişleri düzenlenirken, velilerin bahçeye girişi yasaklandı.

Zonguldak'taki öğrenciler güvenlik önlemleri kapsamında okullara polis kontrolünde giriş yaparken velilerin okul bahçesine girişleri tamamen yasaklandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından kentteki eğitim kurumlarında güvenlik seviyesini artırdı. Bahçelievler İlkokulunda görevlendirilen polis memuru, mesai saatleri boyunca okul giriş ve çıkışlarını denetlemeye başladı. Uygulamanın ilk gününde okulun tüm kapıları kapalı tutuldu.

Yeni protokol kapsamında öğrenci ve öğretmenler haricindeki kişilerin okul sahasına girmesine izin verilmeyecek. Veliler, çocuklarını bahçe kapısından sınıflarına yolcu etti. Öğrenciler binaya polis kontrolünde giriş yaparken, emniyet ekipleri okul çevresindeki denetimlerini gün boyu sürdürecek.

Velilerin bahçeye girişi engellendi

Okula Türk bayraklarıyla gelen öğrenciler, İstiklal Marşı töreni öncesinde saldırılarda hayatını kaybeden akranlarını andı. Törenin ardından ders başı yapan öğrenciler için okul idareleri ve emniyet birimleri arasında kurulan koordinasyon hattı sürdürülüyor.

Emniyet yetkilileri, benzer güvenlik uygulamalarının şehir genelindeki diğer okullarda da hayata geçirileceğini açıkladı. Okul çevresinde şüpheli görülen şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri devam ediyor.

"Kolluk kuvvetlerinin burada olması içimizi rahatlatıyor"

Öğrenci velisi Yasemin Ağaoğlu, tedirginlik yaşamaya devam etse de kolluk kuvvetlerinin okul çevresinde olmasından dolayı huzur duyduğunu belirterek şöyle dedi:

"Tedirginlik devam etse kolluk kuvvetlerinin burada olması içimizi rahatlatıyor. Çocuklar okuldayken dışarıda güvenli ortam sağlanmış oluyor. Öğrendik bütün gün okulda olacakmış. Uygulamanın dönem sonuna kadar olması daha iyi. Bugün de göndermeyi düşünmüyordum. Polisi görmesem göndermeyecektim." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 10:35:08.
