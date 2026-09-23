Zonguldak'ta okul servis araçları denetlendi, Eceler'de güvenlik donanımı incelendi - Son Dakika
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Zonguldak'ta okul servis araçları denetlendi, Eceler'de güvenlik donanımı incelendi

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Zonguldak\'ta okul servis araçları denetlendi, Eceler\'de güvenlik donanımı incelendi
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Zonguldak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eceler köyündeki Murat Kayhan Okulu başta olmak üzere servis araçlarını denetledi. Trafik kuralları, sürücü evrakları ve güvenlik donanımları kontrol edilirken denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca süreceği belirtildi.

Zonguldak'ta okul servis araçlarına yönelik denetim faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

Zonguldak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince güzergahlarda yapılan kontroller kapsamında, Eceler köyündeki Murat Kayhan Okulu başta olmak üzere bölgedeki çeşitli okullara öğrenci taşıyan servis araçları tek tek durdurularak incelendi.

Uygulamalarda servis araçlarının genel trafik kurallarına uygunluğu, sürücülerin evrak ve belgelerindeki eksiklikler ile araç içerisinde öğrencilerin güvenli seyahat etmesini sağlayan donanımlar detaylı şekilde kontrol edildi.

Yetkililer, çocukların huzur ve güven içinde yolculuk yapabilmeleri için eğitim öğretim yılı boyunca servis araçlarına yönelik denetimlerin taviz verilmeden sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Zonguldak'ta okul servis araçları denetlendi, Eceler'de güvenlik donanımı incelendi - Son Dakika
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