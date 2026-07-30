Zonguldak\'ta Pat Pat Kazası: 5 Yaralı

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde "pat pat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde "pat pat" olarak bilinen tarım aracının karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Alaplı ilçesine bağlı Yenidoğanlar köyünde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan ve halk arasında "pat pat" olarak bilinen tarım aracı henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı.

Kazada sürücü Şerife Y. ile araçta bulunan Hanım Ö., Berna K., Kevser Ö. ve Aynur D. yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.