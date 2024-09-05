Yerel

Zonguldak'ta polis ekipleri yaralı köpeği kurtardı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çaycuma ilçesi Geriş Köyü yakınlarında devriye görevini sürdürürken yaralı bir köpek buldu. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, polisler yol kenarında hareketsiz duran köpeği fark etti.

Ekipler hemen durarak köpeğin yaralı olduğunu tespit etti ve tedavi edilmesi için harekete geçti. Yaralı köpeği araçlarına alarak Çaycuma'daki bir barınağa götüren polisler, veterinerler tarafından köpeğe gerekli tedaviyi sağladı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK