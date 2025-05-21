Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki Değirmenağzı tünellerinde hızdan kaynaklı trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirildi. Yıldız Evleri mevkisinde radar denetimi başlatıldı.
Söz konusu bölgede hız limitlerine uyulmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, radar uygulamasının özellikle kazaların sık yaşandığı saat ve günlerde yoğunlaştırılacağını belirtildi. Bölgede hız ihlallerinin ciddi sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekilirken sürücülerden trafik kurallarına uymaları istendi.
Radar uygulamasının, hız kaynaklı kazaları azaltmak ve sürücülerin daha dikkatli hareket etmelerini sağlamak amacıyla sürdürüleceği öğrenildi. - ZONGULDAK
Son Dakika › Yerel › Zonguldak'ta Radar Uygulaması Başladı - Son Dakika
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