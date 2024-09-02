Zonguldak\'ta Sağanak Yağış Nedeniyle Yol Kapandı

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Zonguldak'ta sağanak yağış nedeniyle Kadırga Caddesi'ndeki yol bir süreliğine kapandı.

Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kadırga Caddesi'ndeki mazgal tıkandı. Mazgalın tıkanması nedeniyle yol kısa sürede göle dönerek kapandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Kapanan yolda belediye ekipleri yolu açmak için mazgalı temizleme çalışması başlattı. Sürücüler ise yoldaki su birikintisi nedeniyle bir süreliğine bekledi. Ekiplerin çalışması devam ederken araçlar ters istikametten ve alternatif güzergahlardan ilerledi. - ZONGULDAK