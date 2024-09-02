Zonguldak'ta Sağanak Yağış Nedeniyle Yol Kapandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Sağanak Yağış Nedeniyle Yol Kapandı

Zonguldak\'ta Sağanak Yağış Nedeniyle Yol Kapandı

Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kadırga Caddesi'ndeki mazgal tıkandı ve yol göle dönerek kapandı. Belediye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yolun açılması için çalışmalara başlandı.

02.09.2024 14:20  Güncelleme: 14:24
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Zonguldak'ta sağanak yağış nedeniyle Kadırga Caddesi'ndeki yol bir süreliğine kapandı.

Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kadırga Caddesi'ndeki mazgal tıkandı. Mazgalın tıkanması nedeniyle yol kısa sürede göle dönerek kapandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Kapanan yolda belediye ekipleri yolu açmak için mazgalı temizleme çalışması başlattı. Sürücüler ise yoldaki su birikintisi nedeniyle bir süreliğine bekledi. Ekiplerin çalışması devam ederken araçlar ters istikametten ve alternatif güzergahlardan ilerledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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