Zonguldak'ta Sel Tehlikesine Karşı Tedbirler Alındı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Sel Tehlikesine Karşı Tedbirler Alındı

Zonguldak\'ta Sel Tehlikesine Karşı Tedbirler Alındı

Zonguldak il Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Vali Yardımcısı Muammer Balcı başkanlığında toplanarak bir dizi tedbirler aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından hafta sonu cumartesi sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenen sağanak yağışlar nedeniyle, risk azaltma planı çerçevesinde Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplanarak bir dizi kararlar aldı.

26.07.2024 09:09  Güncelleme: 09:10
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Zonguldak il Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Vali Yardımcısı Muammer Balcı başkanlığında toplanarak bir dizi tedbirler aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından hafta sonu cumartesi sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenen sağanak yağışlar nedeniyle, risk azaltma planı çerçevesinde Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplanarak bir dizi kararlar aldı. Vali Yardımcısı Muammer Balcı başkanlığında toplanan kurul; kurum ve kuruluşların iş makinelerinin şoförleri ile birlikte görevlendirilerek köprü, menfez altı temizliği ve dere yatağı taşkınlarına yönelik acil müdahale için hazır bulundurulması, dere yataklarının kenarında ve riskli görülen bölgelerdeki araçların kolluk kuvvetlerince kaldırılması, ilçelerde tarım işçileri de dikkate alınarak konuşlandıkları alanların kolluk kuvvetlerince kontrol edilmesi, muhtemel sel- su baskını ve taşkın öncesinde bina bodrum katları ile yol alt ve üst geçişlerine özellikle dikkat edilmesi; gerekirse bodrum katlarını tahliyesini sağlanması, alt ve üst geçitlerin yaya ve araç trafiğine kapatılması kararları alındı.

Dere yatakları, enerji ve doğal gaz altyapı çalışmalarına yağışlar boyunca ara verilmesi ve dere yataklarındaki iş makinalarının güvenli yerlere alınması, kuvvetli yağış uyarısı geçene kadar kamu kurum ve kuruluşları ile belediye başkanlıklarında izinlerin kaldırılması, il, ilçe ve beldelerde halk pazarlarının kurdurulmamasına karar verildi.

Vatandaşların sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları, yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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