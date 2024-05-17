Zonguldak'ta Takas Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Takas Şenliği düzenlendi

Zonguldak\'ta Takas Şenliği düzenlendi

Zonguldak Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü ile Zonguldak Kent Konseyi İyi Yaşam İçin Farkındalık Çalışma Grubu'nun iş birliğiyle düzenlenen Takas Şenliği etkinliği, çevre dostu alışkanlıkların ve dayanışma ekonomisinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı amaçladı. Etkinlik kapsamında öğrenciler kullanılmayan kıyafetlerini ve eşyalarını takas ederek geri dönüşüme katkıda bulundu.

17.05.2024 21:49
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Zonguldak Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü ile Zonguldak Kent Konseyi İyi Yaşam İçin Farkındalık Çalışma Grubu'nun iş birliğiyle Takas Şenliği etkinliği düzenlendi.

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sibel Aydemir öncülüğünde Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamındaki etkinlik, çevre dostu alışkanlıkların ve dayanışma ekonomisinin toplumun her kesimine yayılmasına katkıda bulunmak üzere Kilimli Halkevi'nde yapıldı. Açılış konuşmasında Lojistik Programı 2. Sınıf öğrencisi Betül Tuğtepe tekstil ürünlerinin çöpe gitmesine değinerek döngüsel moda anlayışı ile sürdürülebilir tüketimi geliştirmenin önemini vurguladı.

Çevre üzerindeki baskıyı azaltmak, tüketimsel yerine döngüsel moda anlayışını teşvik etmek, dayanışma ekonomisini canlandırmak ve 15 Mayıs Dünya İklim Günü'ne dikkat çekmeyi amaçlayan etkinlik kapsamında, öğrenciler kullanılmayan kıyafetlerini ve eşyalarını takas ederek geri dönüşüme katkıda bulundu. Yemek ikramı ile devam eden etkinlikte öğrenciler canlı müzik eşliğinde eğlendi.

Etkinlik Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Çağatay Konbul'un Zonguldak Kent Konseyi İyi Yaşam İçin Farkındalık Çalışma Grubu'na teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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