Zonguldak'ta Taksici ve Dolmuşçulardan Zam Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Zonguldak'ta Taksici ve Dolmuşçulardan Zam Tepkisi

Zonguldak\'ta Taksici ve Dolmuşçulardan Zam Tepkisi

Zonguldak Belediyesi'nin çalışma izin belgelerine yaptığı yüzde 2 bin 300'e varan zam sonrasında taksici ve dolmuşçu esnafı, konvoy oluşturarak belediye binası önünde eylem yaptı. Esnaflar, belediye başkanıyla görüşmek istedi ancak başkan esnafla görüşmeyi reddetti.

22.11.2024 14:55  Güncelleme: 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Belediyesi tarafından kara taşıtları çalışma izin belgelerine yüzde 2 bin 300'e varan zam yapmasının ardından taksici ve dolmuşçu esnafı konvoy oluşturarak belediye binası önünde eylem yaptı.

Zonguldak Belediyesi'nin M ve T plakalı araçların çalışma izin belgelerine yüzde 2 bin 300'e varan zam yapmasının ardından araç sahipleri, Şoförler Odası önünde toplanarak belediye binası önüne konvoy oluşturdu. Çevik kuvvetin de güvenlik tedbiri aldığı eylemde esnaflar belediye başkanı ile görüşmek istedi. Ancak CHP'li belediye başkanı Tahsin Erdem belediye önüne inerek esnafla görüşmeyeceğini söyleyince tansiyon yükseldi.

Bazı esnaflar "Korkak başkan", "Başkan istifa" sloganları attı. Gazetecilere açıklama yapan Şoförler Odası Başkanı Osman Bahar, "Başkanımıza 'aşağıya in de esnafa derdini anlat. Bu sıkıntıyla ilgili ne gibi çözüm önerin var' diye sorduğumuzda 2025 yılında zam yapmamayı taahhüt ediyor. Esnafa bunu anlatmasını istedim. Böyle çözüm noktası olmaz. Bu milletin ayağına seçim zamanı gidiliyor. Herkesten oy isteniyor. Bir sürü vaatler veriliyor. Gelip de kendi sıkıntısını esnafa anlatabilirdi. Üç ay önce yüzde 900 zam yapıldı. O günün şartlarında istesek mahkemeye verirdik. Türkiye'nin hiçbir yerinde yüzde 900 zam yapılmaz. Biz iyi niyetle bakılıyorsa bunu kendi aramızda minimize ettik. Bir şey söylemedik. Ama gelinen noktada üç ay sonra yüzde 50 gibi bir zam yapılınca işin boyutu gelinen noktada değişti. Bizim esnafımız zaten mahallelere çalışıyor. Burası bir sanayi şehri değil. Herkes mahalleye gidip geliyor, emekli kenti olan bir Zonguldak" dedi.

Kendilerine yapılan zammı ücretlere yansıtmaları halinde vatandaşların tepkisinin olacağını ifade eden Bahar, "Zaten Zonguldak'ta öyle bir hatlar var ki günde bir iki sefer çalışıyor. Emekli kenti. Bir sürü insan emekli. Şu anda emeklilerimizden bu gördüğünüz esnaf öğrenci parası alıyor. Bu kadar zammı yapıp da esnafın buna kendi fiyatına eklememesi düşünülemez. Çünkü bunu karşılaması mümkün değil" dedi.

Esnaflar tepkilerini gösterdikten sonra belediye binası önünden ayrılarak kısa süreli kontak kapattı. Vatandaşlar ise duraklarda bekleyişini sürdürdü. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak Belediyesi, Yerel Haberler, zonguldak, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Yerel, Spor, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Taksici ve Dolmuşçulardan Zam Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız
15:16 Kılıçdaroğlu’ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen ’işbirlikçi’ çıktı, güvenmem hataydı Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı
14:23 A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
23:03 TBMM’de kabul edildi Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı
22:33 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
22:18 Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu
21:56 CHP lideri Özel: CHP’ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik CHP lideri Özel: CHP'ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik
21:30 Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı
21:27 ABD’deki Bitcoin ETF’leri 100 milyar doları geride bırakarak rekor kırdı ABD'deki Bitcoin ETF'leri 100 milyar doları geride bırakarak rekor kırdı
21:21 Putin’den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel
21:17 Matt Gaetz, Trump’ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi Matt Gaetz, Trump'ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi
21:05 Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 15:55:13. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Taksici ve Dolmuşçulardan Zam Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.