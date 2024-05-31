Zonguldak'ta üniversiteli genç kaldığı yurtta ölü bulundu - Son Dakika
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Zonguldak'ta üniversiteli genç kaldığı yurtta ölü bulundu

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Zonguldak'ta 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Doğan Karadoğan, kaldığı yurtta ölü bulundu. Tuvalette uzun süre kalan Karadoğan'ın cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından bulundu. Karadoğan'ın epilepsi hastası olduğu ve kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi.

31.05.2024 00:47
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21 yaşındaki üniversiteli genç kaldığı yurtta ölü bulundu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 21 yaşındaki üniversite öğrencisi genç; kaldığı yurtta ölü bulundu.

Olay, Kilimli ilçesindeki KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. 21 yaşındaki Doğan Karadoğan'ın tuvalette uzun süre kalması üzerine, oda arkadaşı endişelenerek durumu görevli memura bildirdi. Görevli memurun Karadoğan'a ulaşamaması üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tuvalet kapısını kırarak açtıklarında Karadoğan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda, Karadoğan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Karadoğan'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Gençlik Spor Müdürü Hakan Yüksel de olay yerine geldi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Doğan Karadoğan'ın epilepsi hastası olduğu öğrenildi. Karadoğan'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

Kaynak: İHA

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