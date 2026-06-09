Zonguldak'ta Yaralı Sondajcı Tahliye Edildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Yaralı Sondajcı Tahliye Edildi

Zonguldak\'ta Yaralı Sondajcı Tahliye Edildi
09.06.2026 14:31
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Sakarya Gaz Sahası'ndaki 'Yıldırım' gemisinde yaralanan personel, Sahil Güvenlik ile kurtarıldı.

Zonguldak açıklarındaki alan Sakarya Gaz Sahası'nda görevli "Yıldırım" sondaj gemisinde meydana gelen olayda yaralanan bir personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla gemiden tahliye edildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaralı vatandaşın ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde güvenli bir şekilde karaya ulaştırıldığını ve sağlık ekiplerine teslim edildiğini duyurdu.

Yiğitbaşı, operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik ederek, "Denizde can güvenliği için 7 gün 24 saat görev yapan tüm Sahil Güvenlik personelimize teşekkür ediyor, vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Denizcilik, Zonguldak, 3. Sayfa, Güvenlik, Sakarya, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Yaralı Sondajcı Tahliye Edildi - Son Dakika

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