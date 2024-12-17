Zonguldak\'ta Yeni Arama Kurtarma Ekibi Kuruluyor

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Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Kürşad Yağız, Türkiye'nin en iyi arama kurtarma ekibinin Zonguldak'ta hayata geçeceğini açıkladı.

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Kürşad Yağız basın mensuplarıyla toplum merkezinde kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı sonrasında Başkan Yağız gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yağız, "Göreve geldikten sonra teşkilatlarımızı tamamladık. Zonguldak il merkezine geçildi. Bu nedenle ilçelerimizin bize bağlı olduğu merkezi sisteme geçildi. Bunu genel merkezimize bağlı olarak yapmaya çalışıyoruz. Kurumsal yapılanmayı tamamladık. Zonguldak arama kurtarma ekibini kurduk. Bunun da ekip lideri olmaktan onur ve gurur duyuyorum. 11-12 Ocak'da akreditasyon sınavımız var. 45 kişilik bir tim ama 25 kişisi madenciden oluşuyor. Belki de Türkiye'nin en iyi arama kurtarma ekiplerinden biri olacak. Böyle bir ekibi kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Madencilerimiz bir efsane bu efsaneyi Kızılay'la birleştiriyoruz. Gıda yardımlarımız da devam ediyor. 120 aileyi nakli yardım dağıttık. Bunun yanında bağışçılarımızın destekleri ile kıyafet seferberliği sağladık. Zonguldak'ta üşüyen çocuk kalmasın felsefesi ile yardım ediyoruz. Ortaokul, lise düzeyine çıkıp bu yardımları devam ettirmek istiyoruz. Binamızın en üst katına Kızılay butik kuruyoruz. Oradan ihtiyaç sahibi ailelere desteklerimiz devam edecek. Denetimli serbestlik bürosunda Kızılay butik açıyoruz. Cezaevinde de cezaevi butik açıyoruz. Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün altına da orada sosyal market var. Oraya da destek vereceğiz"dedi. - ZONGULDAK