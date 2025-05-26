Zonguldak'ta Zabıta Ekiplerinden Kaldırım Denetimi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Zabıta Ekiplerinden Kaldırım Denetimi

Zonguldak\'ta Zabıta Ekiplerinden Kaldırım Denetimi
26.05.2025 12:24  Güncelleme: 12:26
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Zonguldak'ta zabıta ekipleri, Soğuksu semtinde yapılan denetimlerle kaldırımları işgal eden esnaflara uyarılarda bulunarak yaya güvenliğini sağlamaya çalıştı. Ekipler, ilerleyen günlerde farklı bölgelerde benzer denetimlerin süreceğini açıkladı.

Zonguldak'ta zabıta ekipleri, kent merkezindeki denetimlerine devam ediyor. Soğuksu semtinde gerçekleştirilen kontrollerde, kaldırımları işgal ederek yaya geçişini engelleyen esnaflar tek tek uyarıldı. Denetimlerin gün boyunca süreceği belirtildi.

Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaya güvenliğini sağlamak ve kamuya ait alanların düzenli kullanımını korumak amacıyla sabah saatlerinden itibaren sahada çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, özellikle Soğuksu semtinde kaldırım üzerine tezgah, manav ürünü, askılık ya da sandalye yerleştiren esnaflarla birebir görüşerek kurallar konusunda uyarılarda bulundu. Yaya trafiğini aksatan ve görsel kirliliğe neden olan uygulamaların önüne geçmeyi hedefleyen zabıta ekipleri, denetim sırasında esnafa gerekli mevzuatı hatırlattı. Kaldırımın, vatandaşların güvenli şekilde yürüyebileceği bir alan olduğuna dikkat çeken ekipler, işgalin tekrarı halinde cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

Zonguldak Belediyesi yetkilileri, benzer denetimlerin ilerleyen günlerde kentin farklı noktalarında da yapılacağını belirterek, "Kamuya ait alanlar gelişi güzel kullanılamaz. Kaldırımlar yayalarındır. Hem kent estetiğini korumak hem de vatandaşın günlük yaşamını kolaylaştırmak için bu tür denetimlere aralıksız devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Öte yandan, bazı esnafların yapılan uyarıları anlayışla karşıladığı ve ürünlerini kaldırımlardan geri çektiği görüldü. Denetimlerin, gün boyunca Soğuksu ve çevresindeki sokaklarda süreceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Zabıta Ekiplerinden Kaldırım Denetimi - Son Dakika

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