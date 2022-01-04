Üye Girişi
Zonguldak'tan Erzurum'a sevgi rüzgârı - Son Dakika

Zonguldak'tan Erzurum'a sevgi rüzgârı

04.01.2022 16:26
Zonguldak'tan Erzurum'a sevgi rüzgârı

Zonguldak Rüzgarlımeşe İlkokulu öğrencileri, Erzurum'un Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerlere yeni yıl kartları ve mektupları gönderdi.

Zonguldak Rüzgarlımeşe İlkokulu öğrencileri, Erzurum'un Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerlere yeni yıl kartları ve mektupları gönderdi. Mektupların ulaştığı askerler, öğrencilere vatanın müdafaasında her zaman hazır olduklarını iletti.

Merkez Rüzgarlımeşe İlkokulu öğrencileri, vatani görevlerini yapan askerlere moral vermek için yeni yıl tebrik mektupları hazırladı. İlkokul öğrencilerince kaleme alınan mektuplar, Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı'na gönderildi. Yeni yıl kartları ve mektupları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen askerler arasında mektupların okunmasıyla duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Öğrenciler tarafından postalanan mektuplarda 'dualarımızda ve kalbimizdesiniz' denildi.

"Vatanımız sizlerin sayesinde emin ellerde"

İlkokul 2. Sınıf öğrencisi Mira Köse mektubunda, "Siz, bizim her zaman dualarımızda ve kalbimizdesiniz. Vatanımız sizlerin sayesinde emin ellerde. İçimizi ısıtan en güzel sevgi, sizin vatanımız, milletimiz için hiçbir beklentiniz olmadan canınız pahasına bizleri korumanız. Bunun için sizlere ömür boyu minnettarız." diyerek teşekkür etti.

"Rabbim ayağınıza taş, gözünüze yaş değdirmesin"

İlkokul 2. Sınıf öğrencisi Sıraç Pirecioğlu ise hayalinin asker veya polis olmak olduğunu anlatarak, "Ailenizden, sıcak yuvanızdan uzakta gece, gündüz; kar, kış demeden bizleri koruyan yiğit, kahraman asker abilerim yeni yılınız kutlu olsun. Rabbim ayağınıza taş, gözünüze yaş değdirmesin. Allah'ım hepinizi korusun, yar ve yardımcınız olsun inşallah. Tüm sevdiklerinize kavuşmayı nasip etsin. Hayalim sizin gibi asker veya polis olmak, gurur duyulan bu mesleği yapmak. Vatanımız size emanet. Hepinize selamlar, yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Zonguldak'tan Erzurum'a sevgi rüzgârı
Zonguldak'tan Erzurum'a sevgi rüzgârı
Zonguldak'tan Erzurum'a sevgi rüzgârı
Zonguldak'tan Erzurum'a sevgi rüzgârı
Zonguldak'tan Erzurum'a sevgi rüzgârı
Zonguldak'tan Erzurum'a sevgi rüzgârı
Zonguldak'tan Erzurum'a sevgi rüzgârı
Zonguldak'tan Erzurum'a sevgi rüzgârı

YORUMLAR
500

Zonguldak, Hisarcık, Karayazı, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zonguldak'tan Erzurum'a sevgi rüzgârı - Son Dakika


Süper Lig ertelenecek mi? Beşiktaş, TFF'den gitti Süper Lig ertelenecek mi? Beşiktaş, TFF'den gitti         
16:29
Sunucu ne yapacağını şaşırdı! Yaşar Okuyan ve Cemal Enginyurt canlı yayında birbirine girdi Sunucu ne yapacağını şaşırdı! Yaşar Okuyan ve Cemal Enginyurt canlı yayında birbirine girdi         
16:19
Arto, bombayı patlattı! Canlı yayında Bircan Bali'nin eski eşiyle yaptıklarını ortaya döktü Arto, bombayı patlattı! Canlı yayında Bircan Bali'nin eski eşiyle yaptıklarını ortaya döktü         
16:11
Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi         
15:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02
Poligonda kazara kendini vuran öğretmen hayatını kaybetti Poligonda kazara kendini vuran öğretmen hayatını kaybetti         
12:23
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38

Son Dakika Haberleri
16:28 Süper Lig ertelenecek mi? Beşiktaş, TFF'den gitti
16:25 Kassandra'dan ürperten açıklamalar: Vaka sayısı öyle bir artacak ki tedbirler birbiri ardına açıklanacak
16:18 Sunucu ne yapacağını şaşırdı! Yaşar Okuyan ve Cemal Enginyurt canlı yayında birbirine girdi
16:10 Arto, bombayı patlattı! Canlı yayında Bircan Bali'nin eski eşiyle yaptıklarını ortaya döktü
16:08 Tartıştığı kişiyi öldürmüştü, sorgusunda işlediği bir başka cinayeti de itiraf etti
16:06 Emekli zamları için AK Parti'den muhalefete ziyaret
16:04 Yargı yine kafaları karıştırdı: Ceylin'in babası Zafer hayatta mı?
15:55 Bilimsel araştırmalar ortaya koydu! Dört doz Covid-19 aşısı bağışıklığı beş kat artırıyor
15:55 Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi
15:33 Elektrikli araç sahiplerine kötü haber: Şarj maliyeti yüzde 120 yükseldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 16:32:20. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'tan Erzurum'a sevgi rüzgârı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement