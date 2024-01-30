Zonguldak Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 yılı faaliyetlerini kamuoyu ile paylaştı. Yıl boyu 9 bin 457 denetimin yapıldığını açıkladı.

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 yılı faaliyetleri çerçevesinde yıl boyu 9 bin 457 adet denetimin yapıldığını açıkladı. Denetimlerde 311 adet numune alınırken Alo Gıda 174 hattına gelen 251 şikayetten 23'üne idari yaptırım uygulandığı belirtildi.

İl genelinde 86 adet idari yaptırım uygulandığı ve 1 milyon 932 bin 132 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi. - ZONGULDAK