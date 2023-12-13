Zonguldak Valiliği, Kafkametler gemisi mürettebatı arama çalışmaları hakkında açıklama yaptı

Zonguldak Valiliği, geçen 19 Kasım günü batan Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Rusya Temryuk Limanı'ndan aldığı yükünü 12 Türk mürettebatı ile Aliağa Limanı'na getirmek üzere sefere çıkan Kafkametler isimli kuru yük gemisi aşırı yağış ve tam fırtına nedeniyle Karadeniz Ereğli Liman önüne demirledi askeri mendireğe çarparak 19 Kasım 2023 tarihinde saat 10.24'te batması olayı sonrası kayıp olan 7 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor.

Çalışmalara ilişkin bugün Nene Hatun Gemisi Toplantı Salonunda Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaoğlu'nun başkanlığında bölgede arama çalışmalarına katılan paydaş kurumlar ile değerlendirme toplantısı yapıldı. Ardından kayıp mürettebatın yakınlarına arama çalışmaları hakkında bilgi verilmek üzere Bozhane Limanı'na geçildi. Burada 2 gündür çadırda kalan aile yakınlarına, arama çalışmaları ile ilgili ayrıntılı bilgi aktarıldı.

Bilgi aktarılmasının ardından Vali Hacıbektaşoğlu tarafından aile yakınlarına hava koşullarının kötü olması sebebiyle konakladıkları yerin ve koşulların uygun olmadığı açıklanarak arama çalışmaları sürecini 19 Kasım'dan itibaren olduğu gibi bundan sonrada ister kendileri için tahsis edilen kamu misafirhanelerinde veya istedikleri otelde takip edebilecekleri, tüm ihtiyaçlarının Valilik tarafından karşılanacağı ve arama çalışmaları hakkında bilgilendirmenin düzenli olarak yapılacağı bildirildi. - ZONGULDAK