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Zonguldak Valiliği'nde Açık Kapı birimine 2023 yılında 8 bin 77 başvuru yapıldı - Son Dakika
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Zonguldak Valiliği'nde Açık Kapı birimine 2023 yılında 8 bin 77 başvuru yapıldı

Zonguldak Valiliği'nde hizmet veren Açık Kapı birimine 2023 yılında toplamda 8 bin 77 başvuru yapıldı. Açık Kapı Zonguldak Şube Müdürlüğü, 2018 yılından bugüne kadar toplamda 42 bin 285 kişi tarafından başvuru aldı. En çok başvuru Sosyal Hizmetler ve Ekonomik Destek ile yardım başvurusu oldu. 2024 yılının ilk 10 gününde ise 85 başvuru yapılırken 17 konu başlığında 322 kalemde talepler alınmaya devam ediyor.

Zonguldak Valiliği\'nde Açık Kapı birimine 2023 yılında 8 bin 77 başvuru yapıldı
11.01.2024 - 13:54,  Güncelleme: 13:56
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Zonguldak Valiliği'nde hizmet veren açık Kapı birimine 2023 yılında 8 bin 77 başvuru yapıldı.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğinde 2018 yılında hayata geçirilen "Açık Kapı" birimi çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların istek ve şikayetlerini alan ve bu talepleri ilgili kurumlara aktararak çalışmalarını sürdüren Açık Kapı Zonguldak Şube Müdürlüğü açıldığı 2018 yılından bugüne kadar toplam 42 bin 285 kişi tarafından başvuru aldı.

Zonguldak Açık Kapı Şube Müdürlüğü 2023 yılında ise toplamda 8 bin 77 başvuru aldı. En çok başvuru Sosyal Hizmetler ve Ekonomik Destek ile yardım başvurusu oldu. 2024 yılının ilk 10 gününde ise 85 başvuru yapılırken 17 konu başlığında 322 kalemde talepler alınmaya devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Zonguldak Valiliği'nde Açık Kapı birimine 2023 yılında 8 bin 77 başvuru yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak Valiliği'nde Açık Kapı birimine 2023 yılında 8 bin 77 başvuru yapıldı - Son Dakika
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