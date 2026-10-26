Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu başkanlığında asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu başkanlığında asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı

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Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu başkanlığında asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı
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Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Asayiş ve Güvenlik Toplantısı düzenlendi. İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve bot komutanının katıldığı toplantıda il genelindeki asayiş durumu ile kamu düzeninin korunmasına yönelik tedbirler görüşüldü.

Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve TCSG-86 Bot Komutanı Yüzbaşı Caner Erken katıldı. Toplantıda, il genelindeki asayiş ve güvenlik durumu ele alınırken, kamu düzeninin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Kentte huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla alınması gereken tedbirler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu başkanlığında asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı - Son Dakika
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