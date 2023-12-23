Zonguldak Valisi Şehit İsmail Yazıcı\'nın Ailesini Ziyaret Etti

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın ailesini ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Ereğli ilçesinde ikamet eden şehidin annesi Miyase ve eşi Seda Yazıcı ile kardeşlerine taziye ziyaretinde bulunarak, üzüntülerini paylaştı.

Vali Hacıbektaşoğlu, "Vatanımızın bölünmezliği için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin aileleri başımızın tacıdır, şehitlerimizin bizlere emanetidir. Her zaman yanınızda olacağız." ifadelerini kullandı.

Hacıbektaşoğlu, şehit Yazıcı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Ziyaretin ardından Yazıcı ailesi, memleketleri Gümüşhane'nin Şiran ilçesine doğru, şehidin naaşını karşılamak üzere yola çıktı.