Zonguldak Valisi Tutulmaz, sel bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Zonguldak Valisi Tutulmaz, sel bölgesinde incelemelerde bulundu

29.06.2022 19:20
Zonguldak Valisi Tutulmaz, sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ile birlikte sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ile birlikte sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ile birlikte Gökçebey ilçesi Gaziler Sokakta aşırı yağıştan evleri etkilenen vatandaşların evlerinde yapılan temizlik ve diğer çalışmaları denetledi.

Valisi Mustafa Tutulmaz, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ardından Agusto deresi ve taşkına maruz kalan kanalda incelemelerde bulunarak görüş alışverişinde bulundu. İncelemelerin ardından, Kaymakamlıkta İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanının da katıldığı toplantıda yapılan ve yapılacak çalışmalar değerlendirilerek istişare edildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak Valisi Tutulmaz, sel bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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