Ozanlar Karaman’da bir araya geldi

Zonguldaklı ozanlar Karaman'da bir araya geldiler.

Zonguldak'ın Karaman Beldesinde düzenlenen programda ozanlar bir araya gelerek vatandaşlara keyifli anlar yaşattılar.

Devrekli Celal Yağcı ve Çaycumalı Ozan Baki Kalaycıoğlu tarafından Karaman Beldesinde gerçekleştirilen etkinlikte ozanlar gerek yöresel ve gerekse de yurdun dört bir tarafında icra edilen Türk Halk müziğinin değerli esrelerini seslendirerek davetlilere keyifli anlar yaşattılar. Bir restoranda gerçekleştirilen programda Belediye Başkanı Mustafa Kalaycı ve çok sayıda davetli hazır bulundu.