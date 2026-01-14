Zübeyde Hanım Vefatının 103'üncü Yılında Edirne'de Anıldı

(EDİRNE) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 103'üncü yılında Edirne'de düzenlenen törenle anıldı.

Törende Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, CHP Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör, kadın mahalle muhtarları ve CHP'li kadınlar, Talatpaşa Asfaltı üzerinde bulunan Zübeyde Hanım Büstü'ne karanfil bıraktı.

Anma programına katılanlar, Zübeyde Hanım'ın ruhuna dua etti.

Gencan, yaptığı açıklamada, Zübeyde Hanım'ın dünya için çok kıymetli bir değer olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Zübeyde annemizi ölümünün yıl dönümünde rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyoruz. Zübeyde annemiz hem bizler için hem de bütün dünya için çok kıymetli bir değer. Zira kendisi, bütün bir coğrafyanın, bir milletin kaderini değiştirmiş bir evladı yetiştirmiştir. Ruhu şad olsun. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün millet sevgisi, adalet duygusu ve kararlılığının arkasında, aslında Zübeyde annemizin fedakarlığı, gücü ve güçlü duruşu vardır. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinde de güçlü kadınların, fedakar annelerin mücadelesi vardır. Ben buradan, rahmete kavuşmuş tüm annelerimizi de rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum. Onun yetiştirmiş olduğu kıymetli evladı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürümek ve onun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmak görevimizdir."